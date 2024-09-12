Як перед наступом на Авдіївку. РФ збільшила темпи підготовки окупантів в Маріуполі
РФ збільшила темпи підготовки окупантів на полігонах Маріуполя та району. Також активно використовується ствольна артилерія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Фіксуємо нове поповнення таборів підготовки контрактниками з минулого тижня. Полігон між Куліково та Бабах-Тарамою знову активний. З понеділка системне тренування з використанням ствольної артилерії", - розповів він.
За словами радника мера, після прибуття потягу в порт Маріуполя, всі три полігони в Маріупольсько-Бердянської агломерації активно використовують ствольну артилерію.
"Подібний рівень спостерігався рік назад при подготовці росіянами Авдіївського наступу", - констатував Андрющенко.
РФ поповнила резерви для підготовки контрактників на фронт у Маріуполі (t.me/andriyshTime)
Вибухи у Маріуполі та районі
11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи. Фіксувалися "прильоти" по складу та базуванню окупантів. Як розповів Андрющенко, після вибухів окупанти повністю евакуювали село Мелекіне.
Зазначимо, Маріуполь було окуповано російськими військами у лютому 2022 року. Після цього там загарбники створили велику кількість місць для базування, складів таборів для тренування особового складу.
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