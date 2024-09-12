ua en ru
Чт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як перед наступом на Авдіївку. РФ збільшила темпи підготовки окупантів в Маріуполі

Маріуполь, Четвер 12 вересня 2024 12:59
UA EN RU
Як перед наступом на Авдіївку. РФ збільшила темпи підготовки окупантів в Маріуполі Фото: РФ збільшила темпи підготовки окупантів в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ збільшила темпи підготовки окупантів на полігонах Маріуполя та району. Також активно використовується ствольна артилерія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо нове поповнення таборів підготовки контрактниками з минулого тижня. Полігон між Куліково та Бабах-Тарамою знову активний. З понеділка системне тренування з використанням ствольної артилерії", - розповів він.

За словами радника мера, після прибуття потягу в порт Маріуполя, всі три полігони в Маріупольсько-Бердянської агломерації активно використовують ствольну артилерію.

"Подібний рівень спостерігався рік назад при подготовці росіянами Авдіївського наступу", - констатував Андрющенко.

Як перед наступом на Авдіївку. РФ збільшила темпи підготовки окупантів в Маріуполі

РФ поповнила резерви для підготовки контрактників на фронт у Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Вибухи у Маріуполі та районі

11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи. Фіксувалися "прильоти" по складу та базуванню окупантів. Як розповів Андрющенко, після вибухів окупанти повністю евакуювали село Мелекіне.

Зазначимо, Маріуполь було окуповано російськими військами у лютому 2022 року. Після цього там загарбники створили велику кількість місць для базування, складів таборів для тренування особового складу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна в Україні
NEWS
Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ
Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США