Як перед наступом на Авдіївку. РФ збільшила темпи підготовки окупантів в Маріуполі

РФ збільшила темпи підготовки окупантів на полігонах Маріуполя та району. Також активно використовується ствольна артилерія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо нове поповнення таборів підготовки контрактниками з минулого тижня. Полігон між Куліково та Бабах-Тарамою знову активний. З понеділка системне тренування з використанням ствольної артилерії", - розповів він.

За словами радника мера, після прибуття потягу в порт Маріуполя, всі три полігони в Маріупольсько-Бердянської агломерації активно використовують ствольну артилерію.

"Подібний рівень спостерігався рік назад при подготовці росіянами Авдіївського наступу", - констатував Андрющенко.

РФ поповнила резерви для підготовки контрактників на фронт у Маріуполі (t.me/andriyshTime)