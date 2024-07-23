РФ змушує зеків плести маскувальні сітки через відмову воювати з Україною, - ЦНС

Росія змушує засуджених жінок у Бурятії плести маскувальні сітки для тих зеків, які поїхали на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Такі роботи стали обов'язковими для тих ув'язнених, які не підписали із Міноборони РФ контракт і відмовилися воювати їхати помирати в українських посадках. Окрім сіток засуджені жінки виготовляють "пончо-невидимки".
За даними джерел ЦНС, в Росії активно проходить вербування ув'язнених жінок для участі у війні проти України. Їм пропонують в основному небойові посади: кухар, медик. Але в результаті жінкам-зекам доводиться опановувати бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика.
Нагадаємо, що згідно з даними ЦНС, росіяни вербують школярів в окупації до військового училища ЗС РФ. Мова йде про філіал Нахімовського військово-морського училища в окупованому Маріуполі.
Як повідомляло РБК-Україна, у тимчасово окупованих районах Херсонської області російські загарбники запровадили план розвитку "козацтва" для поповнення мобілізаційного резерву своєї армії. Він передбачає залучення всіх жителів регіону чоловічої статі до так званих «козачих» кооперативів.
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