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РФ заставляет зэков плести маскировочные сетки из-за отказа воевать с Украиной, - ЦНС

Фото: флаг страны-агрессора России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия заставляет осужденных женщин в Бурятии плести маскировочные сетки для тех зэков, которые уехали на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Такие работы стали обязательными для заключенных, которые не подписали с Минобороны РФ контракт и отказались воевать ехать умирать в украинских посадках. Кроме сеток осужденные женщины делают "пончо-невидимки".

По данным источников ЦНС, в России активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины. Им предлагают в основном небоевые должности: повар, медик. Но в результате женщинам-зекам приходится овладевать боевыми должностями, в том числе снайпера и штурмовика.

Напомним, что согласно данным ЦНС, россияне вербуют школьников в оккупации в военное училище ВС РФ. Речь идет о филиале Нахимовского военно-морского училища в оккупированном Мариуполе.

Как сообщало РБК-Украина, во временно оккупированных районах Херсонской области российские захватчики ввели план развития "казачества" для пополнения мобилизационной резерва своей армии. Он предусматривает вовлечение всех жителей региона мужского пола в так называемые "казачьи" кооперативы.

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