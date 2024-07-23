РФ заставляет зэков плести маскировочные сетки из-за отказа воевать с Украиной, - ЦНС

Такие работы стали обязательными для заключенных, которые не подписали с Минобороны РФ контракт и отказались воевать ехать умирать в украинских посадках. Кроме сеток осужденные женщины делают "пончо-невидимки".

По данным источников ЦНС, в России активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины. Им предлагают в основном небоевые должности: повар, медик. Но в результате женщинам-зекам приходится овладевать боевыми должностями, в том числе снайпера и штурмовика.