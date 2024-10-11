UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

РФ змушена збільшити витрати на окупацію України: у ГУР пояснили, чому це відбувається

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія почала шукати спосіб замістити втрати особового складу під час бойових дій в Україні. Для цього РФ почала використовувати фінансовий тиск.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як зазначили у ГУР, у Москві побоюються, що рішення про мобілізацію загострить соціальну напругу та може призвести до небажаних протестів у великих містах.

Зокрема, цього року у Росії кремлівські технологи розпускали чутки про те, що нібито після виборів, які відбулись 8 вересня, там одразу оголосять загальну мобілізацію. Таким чином приплічники російського диктатора Володимира Путіна перевіряли настрої російського населення і, вочевидь, їхня динаміка не надто задовольняє вождів держави-агресора.

"Тож основним фактором, який наразі дозволяє Росії зволікати з рішенням про загальну мобілізацію, і надалі  залишаються гроші", - заявили у ГУР.

У розвідці вважають, що постійне підняття стартових виплат за підписання контракту, яке в деяких регіонах РФ вже сягає кількох мільйонів рублів, свідчить, що охочих йти на смерть в лавах окупаційної армії дедалі менше.

Також росіяни зіштовхнулись зі ще однією проблемою - відсутність так званих "ідейних" солдатів серед маси. Тому на пунктах комплектування новобранцям армії РФ видають спеціальні пропагандистські методички.

У методичках наведено традиційні штампи про "підлий Захід і блок НАТО", "денацифікацію", "один народ" та іншу пропагандистську маячню про "захист Росії" під час війни в Україні.

 

Антимобілізаційні протести в Росії

Нагадаємо, востаннє Російська Федерація оголошувала про мобілізацію у вересні 2022 року. Однак тоді це викликало невдоволення серед росіян.

Зокрема, у січні в Башкирії відбувся один із наймасштабніших протестів з початку повномасштабної війни в Україні. Там люди вийшли на протести, щоб захистити місцевого активіста, якого силовики затримали і звинуватили у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

Ще один мітинг відбувся 3 лютого у Москві відбулася акція протесту дружин мобілізованих чоловіків. Протести було організовано з нагоди 500 днів з початку часткової мобілізації, оголошеної Путіним у вересні 2022 року.

Пізніше протести повторилися у Москві та почали набирати обертів в інших містах Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРВійна в УкраїніОкупанти