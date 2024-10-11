РФ вынуждена увеличить расходы на оккупацию Украины: в ГУР объяснили, почему это происходит

Как отметили в ГУР, в Москве опасаются, что решение о мобилизации обострит социальное напряжение и может привести к нежелательным протестам в крупных городах.

В частности, в этом году в России кремлевские технологи распускали слухи о том, что якобы после состоявшихся 8 сентября выборов там сразу объявят общую мобилизацию. Таким образом, приспешники российского диктатора Владимира Путина проверяли настроения российского населения и, очевидно, их динамика не слишком удовлетворяет вождей государства-агрессора.

"Поэтому основным фактором, который позволяет России медлить с решением об общей мобилизации, и в дальнейшем остаются деньги", - заявили в ГУР.

В разведке считают, что постоянное поднятие стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах РФ уже достигает нескольких миллионов рублей, свидетельствует, что желающих идти насмерть в рядах оккупационной армии все меньше.

Также россияне столкнулись с еще одной проблемой – отсутствие так называемых "идейных" солдат среди массы. Поэтому на пунктах комплектования новобранцам армии РФ выдают специальные пропагандистские методики.

В методиках приведены традиционные штампы о "подлом Западе и блоке НАТО", "денацификации", "один народ" и другом пропагандистском бреде о "защите России" во время войны в Украине.