У РФ не змогли знайти Путіна, тому використали Лукашенка для перемовин з Пригожиним, - ЗМІ

За даними видання, з Пригожиним намагалося поговорити військове керівництво РФ, співробітники адміністрації Путіна, керівництво Росгвардії та близькі до нього чиновники. Однак серед тих, хто міг би відразу домовитись з Пригожиним не було російського диктатора Володимира Путіна.

Спочатку Пригожин сам намагався вийти на зв'язок з Кремлем - і нібито навіть "намагався додзвонитися до Путіна, але президент не хотів з ним говорити".

Як потім з'ясувалось, перемовини з Пригожиним вів самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Нібито саме він запропонував "вагнерівцям" зупинити свої колони. Сам Пригожин не афішував інформацію щодо перемовин, але пізніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив те, що вони відбулись.

Їх результатом стало те, що Пригожин "піде в Білорусь" - а кримінальну справу про заколот, порушену проти нього, припинять. Чим саме Пригожин займатиметься у Білорусі, невідомо.

Переворот Пригожина

Після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звернув свій "похід на Москву" 24 червня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин виїде до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту в Росії.

Увечері 26 червня два його літаки були помічені на території Росії. Донедавна біло незрозуміло, де все ж таки знаходиться Пригожин.

При цьому, за даними CNN, Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі, а за інформацією Інституту вивчення війни, Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль тиснутиме на Олександра Лукашенка. Таким чином, відхід у Білорусь може стати для Євгена Пригожина та його найманців пасткою.

Водночас представник ГУР Андрій Юсов під час телемарафону розповів, що поки що немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на Білорусь. Для остаточних висновків слід зачекати.

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