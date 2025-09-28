РФ не змогла повернути членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації

У суботу, 27 вересня, Росія не отримала достатньої підтримки голосів для входження до складу Ради ICAO, яка налічує 36 країн-членів.

"Неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку і захист авіапасажирів та порушує міжнародні правила, займала місце у керівному органі організації, завданням якої є дотримання саме цих правил", - зазначила прес-секретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен напередодні суботнього голосування.

Після провалу російський чиновник відразу ж закликав до "повторного туру голосування".

Крім того, Рада ICAO поклала на Росію відповідальність за збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над територією Донецької області 17 липня 2014 року.

Лайнер був знищений із зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", у катастрофі загинули 298 осіб.

До Ради ICAO входять Китай, Бразилія, США й Австралія, як "держави, що мають ключове значення в авіаперевезеннях".

У 2022 році Росію позбавили членства в Раді через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час війни з Україною.