ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ не змогла повернути членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації

Монреаль, Неділя 28 вересня 2025 00:30
UA EN RU
РФ не змогла повернути членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації Ілюстративне фото: літак російської авіакомпанії S7 (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росії не вдалося поновити членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Причиною став рішучий опір Європейського Союзу через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У суботу, 27 вересня, Росія не отримала достатньої підтримки голосів для входження до складу Ради ICAO, яка налічує 36 країн-членів.

"Неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку і захист авіапасажирів та порушує міжнародні правила, займала місце у керівному органі організації, завданням якої є дотримання саме цих правил", - зазначила прес-секретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен напередодні суботнього голосування.

Після провалу російський чиновник відразу ж закликав до "повторного туру голосування".

Крім того, Рада ICAO поклала на Росію відповідальність за збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над територією Донецької області 17 липня 2014 року.

Лайнер був знищений із зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", у катастрофі загинули 298 осіб.

До Ради ICAO входять Китай, Бразилія, США й Австралія, як "держави, що мають ключове значення в авіаперевезеннях".

У 2022 році Росію позбавили членства в Раді через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час війни з Україною.

Нагадаємо, днями Москва звернулася до ICAO з проханням послабити санкції, що були запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну. Російська сторона просить скасувати обмеження на постачання запчастин для цивільних літаків, що знижують безпеку польотів.

Також Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради ІСАО щодо причетності до збиття Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом.

Читайте РБК-Україна в Google News
MH17 ICAO
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"