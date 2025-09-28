РФ не смогла вернуть членство в Совете Международной организации гражданской авиации

России не удалось возобновить членство в Совете Международной организации гражданской авиации (ICAO). Причиной стало решительное сопротивление Европейского Союза из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В субботу, 27 сентября, Россия не получила достаточной поддержки голосов для вхождения в состав Совета ICAO, который насчитывает 36 стран-членов.

"Неприемлемо, чтобы государство, которое ставит под угрозу безопасность и защиту авиапассажиров и нарушает международные правила, занимало место в руководящем органе организации, задачей которой является соблюдение именно этих правил", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен накануне субботнего голосования.

После провала, российский чиновник сразу же призвал к "повторному туру голосования".

Кроме того, Совет ICAO возложил на Россию ответственность за сбитие самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года.

Лайнер был уничтожен из зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", в катастрофе погибли 298 человек.

В Совет ICAO входят Китай, Бразилия, США и Австралия, как "государства, имеющие ключевое значение в авиаперевозках".

В 2022 году Россию лишили членства в Совете из-за незаконной конфискации арендованных самолетов во время войны с Украиной.