РФ змінює тактику ударів: експерт пояснив точкові атаки росіян по Україні

"Ця тактика вже була. В них вже була така історія, що вони на один якийсь обласний центр, чи на якесь інше місто спрямовували і крилаті ракети, і "Шахеди". І таким чином вони перевантажували системи ППО по суті. Ну тобто у ППО є або ракети, патрони, або снаряди для "Гепардів" і так далі і їх не може бути нескінченна кількість", - розповів Нарожний.

За його словами, таким чином росіяни намагаються пробивати оборону українського неба.

"Іде велика кількість дронів, їх починають збивати, системи перевантажені і якась кількість проходить. Тобто нічого нового тут, на жаль, немає. Так, це якась зміна тактики, але скільки ця тактика проживе і як ми будемо відбивати - це відкрите питання", - підкреслив він.

Масовані атаки по території України

З початку повномасштабного вторгнення російська армія майже кожної ночі завдає ударів по території України. Останнім часом РФ активізувала масштабні точкові дронові удари. Зазвичай вони направлені на декілька міст, останнім часом це Харків, Одеса та Дніпро.

Зокрема 29 березня з 20:45 до 21:05 російські окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Тоді у Шевченківському районі правоохоронці зафіксували пʼять влучань. У Холодногірському районі міста ворог вдарив по приватному житловому сектору.

А 28 березня російські терористи завдали масованого удару дронами-камікадзе по місту Дніпро. Тоді російська армія знищила дронами відомий готельно-ресторанний комплекс у Дніпрі.