РФ меняет тактику ударов: эксперт объяснил точечные атаки россиян по Украине

"Эта тактика уже была. У них уже была такая история, что они на один какой-то областной центр, или на какой-то другой город направляли и крылатые ракеты, и "Шахеды". И таким образом они перегружали системы ПВО по сути. Ну то есть у ПВО есть или ракеты, патроны, или снаряды для "Гепардов" и так далее и их не может быть бесконечное количество", - рассказал Нарожный.

По его словам, таким образом россияне пытаются пробивать оборону украинского неба.

"Идет большое количество дронов, их начинают сбивать, системы перегружены и какое-то количество проходит. То есть ничего нового здесь, к сожалению, нет. Да, это какое-то изменение тактики, но сколько эта тактика проживет и как мы будем отражать - это открытый вопрос", - подчеркнул он.

Массированные атаки по территории Украины

С начала полномасштабного вторжения российская армия почти каждую ночь наносит удары по территории Украины. В последнее время РФ активизировала масштабные точечные дроновые удары. Обычно они направлены на несколько городов, в последнее время это Харьков, Одесса и Днепр.

В частности 29 марта с 20:45 до 21:05 российские оккупанты совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. Тогда в Шевченковском районе правоохранители зафиксировали пять попаданий. В Холодногорском районе города враг ударил по частному жилому сектору.

А 28 марта российские террористы нанесли массированный удар дронами-камикадзе по городу Днепр. Тогда российская армия уничтожила дронами известный гостинично-ресторанный комплекс в Днепре.