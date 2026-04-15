РФ змінила тактику кібератак: у Швеції розкрили нову ціль агресора

Зміна тактики російських хакерів

За словами шведського міністра, за останній рік методи РФ суттєво змінилися. Якщо раніше проросійські групи переважно здійснювали атаки типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS) для перевантаження сайтів, то тепер вони зосереджені на руйнуванні об'єктів.

"Проросійські групи, які колись здійснювали атаки типу "відмова в обслуговуванні", тепер намагаються здійснити руйнівні кібератаки на організації в Європі", - підкреслив Болін.

Він додав, що така поведінка стає більш ризикованою та безрозсудною, що може призвести до катастрофічних наслідків для суспільства.

Атаки на енергосистему Європи

Європейські посадовці висловлюють занепокоєння через вразливість електростанцій та водоочисних споруд.

Зокрема, навесні 2025 року пов'язане з російською розвідкою угруповання намагалося атакувати теплоелектростанцію у Західній Швеції, проте системи безпеки змогли заблокувати загрозу.

Аналогічні спроби втручання були зафіксовані в Норвегії та Данії.

Контекст гібридної війни

Як зазначає видання, Росія активно використовує кіберінструменти проти країн, які підтримують Україну.

Зокрема, Польща, Скандинавські країни та Данія залишаються ключовими цілями через свою чітку позицію щодо російської агресії.

"У сукупності це вказує на зміну в бік більш ризикованої та безрозсудної поведінки", - підсумував міністр.