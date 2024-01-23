РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза ударів висока

Російські військові змінили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, що виведені на бойове чергування. Нині вони мають напоготові для можливого удару по території України 12 ракет типу "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сил оборони півдня України.

"Вороже корабельне угруповання, яке було розгорнуто у кількості 12 кораблів, зменшило присутність вдк (великий десантний корабель, - ред.) на 4 одиниці, лишилося 2. Кількість ракетоносіїв зменшено до 2", - розповіли військові.

Зазначається, що 1 надводний і 1 підводний ракетоносій противника на бойовому чергуванні "мають 12 "Калібрів" напоготові".

"Рівень ракетної загрози з моря лишається стабільно високим. На сигнали тривоги реагуйте оперативно і зосереджено", - закликали у Силах оборони.

Нагадаємо, раніше сьогодні вдень військові повідомляли про збільшення в акваторії Чорного моря кількості "Калібрів", готових до застосування, до 20 ракет.

Ракетний удар РФ по Україні 23 січня

Раніше повідомлялося, що війска РФ вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Під ударом окупантів опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Під час сьогоднішнього обстрілу України росіяни використали, за уточненою інформацією від Генерального штабу ЗСУ, 44 засоби повітряного нападу. У результаті бойової роботи силами та засобами ППО було знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ввечері стало відомо, що у Харкові з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло восьмої жертви - це дівчинка.

Детальніше про наслідки сьогоднішньої ракетної атаки РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.