РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза ударов высокая

Российские военные изменили количество ракетоносителей в Черном море, выведенных на боевое дежурство. Сейчас они имеют наготове для возможного удара по территории Украины 12 ракет типа "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сил обороны юга Украины.

"Вражеская корабельная группировка, которая была развернута в количестве 12 кораблей, уменьшила присутствие ВДК (большой десантный корабль, - ред.) на 4 единицы, осталось 2. Количество ракетоносителей уменьшено до 2", - рассказали военные.

Отмечается, что 1 надводный и 1 подводный ракетоноситель противника на боевом дежурстве "имеют 12 "Калибров" наготове".

"Уровень ракетной угрозы с моря остается стабильно высоким. На сигналы тревоги реагируйте оперативно и сосредоточенно", - призвали в Силах обороны.

Напомним, ранее сегодня днем военные сообщали об увеличении в акватории Черного моря количества "Калибров", готовых к применению, до 20 ракет.

Ракетный удар РФ по Украине 23 января

Ранее сообщалось, что войска РФ ночью и утром 23 января нанесли удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Под ударом оккупантов оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

В ходе сегодняшнего обстрела Украины россияне использовали, по уточненной информации от Генерального штаба ВСУ, 44 средства воздушного нападения. В результате боевой работы силами и средствами ПВО было уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Вечером стало известно, что в Харькове из-под завалов многоэтажки получили тело восьмой жертвы - это девочка.

Детальнее о последствиях сегодняшней ракетной атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.