РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

Росіяни у Чорному морі зменшили кількість свого корабельного угруповання. Військові ЗСУ фіксують лише один надводний ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"У Чорному морі зараз шторм не такий потужний. Він більш сезонний, типовий для зими, це 2-3 бали. Це дозволяє корабельному угрупованню (противник - ред.) перебувати на бойовому чергуванню", - йдеться у заяві.
Гуменюк повідомила, що окупанти зменшили його кількість майже удвічі у порівнянні з минулими днями. За її словами у морі зараз 6 кораблів та катерів, серед яких один надводний ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".
"Решта ракетоносіїв заведені у пункти базування, що може свідчити про підготовку до масового виходу та масового ракетного удару. Але ми не виключаємо і можливості точкових ударів", - додала Гуменюк.
Нагадаємо, що російські окупанти вранці понеділка, 13 лютого, вивели у Чорне море 2 підводні човни-носії крилатих ракет.
Росіяни під час масованої атаки 10 лютого випустили по Україні 71 крилату ракету. Сили ППО збили 61.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.