UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни у Чорному морі зменшили кількість свого корабельного угруповання. Військові ЗСУ фіксують лише один надводний ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі зараз шторм не такий потужний. Він більш сезонний, типовий для зими, це 2-3 бали. Це дозволяє корабельному угрупованню (противник - ред.) перебувати на бойовому чергуванню", - йдеться у заяві.

Гуменюк повідомила, що окупанти зменшили його кількість майже удвічі у порівнянні з минулими днями. За її словами у морі зараз 6 кораблів та катерів, серед яких один надводний ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

"Решта ракетоносіїв заведені у пункти базування, що може свідчити про підготовку до масового виходу та масового ракетного удару. Але ми не виключаємо і можливості точкових ударів", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що російські окупанти вранці понеділка, 13 лютого, вивели у Чорне море 2 підводні човни-носії крилатих ракет.

Росіяни під час масованої атаки 10 лютого випустили по Україні 71 крилату ракету. Сили ППО збили 61.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійська РФВійна в Україні