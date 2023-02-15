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РФ уменьшила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

Фото: спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в Черном море уменьшили количество своей корабельной группировки. Военные ВСУ фиксируют только один надводный ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"В Черном море сейчас шторм не такой мощный. Он более сезонный, типичный для зимы, это 2-3 балла. Это позволяет корабельной группировке (противник – ред.) находиться на боевом дежурстве", - говорится в заявлении.

Гуменюк сообщила, что оккупанты уменьшили его количество почти вдвое по сравнению с прошлыми днями. По ее словам, в море сейчас 6 кораблей и катеров, среди которых один надводный ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр".

"Остальные ракетоносители заведены в пункты базирования, что может свидетельствовать о подготовке к массовому выходу и массовому ракетному удару. Но мы не исключаем и возможности точечных ударов", - добавила Гуменюк.

Напомним, что российские оккупанты утром понедельника, 13 февраля, вывели в Черное море 2 подлодки-носители крылатых ракет.

Россияне во время массированной атаки 10 февраля выпустили по Украине 71 крылатую ракету. Силы ПВО сбили 61.

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