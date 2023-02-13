Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі
Фото: Росія тримає у Чорному морі 8 крилатих ракет "Калібр" (perild.com)
Російські окупанти вранці понеділка, 13 лютого, вивели у Чорне море 2 підводні човни-носії крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 8 "Калібрами".
Варто зазначити, що громадяни повинні дотримуватися алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги.
До укриттів необхідно йти одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, росіяни під час масованої атаки 10 лютого випустили по Україні 71 крилату ракету. Сили ППО збили 61.
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