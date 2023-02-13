Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Російські окупанти вранці понеділка, 13 лютого, вивели у Чорне море 2 підводні човни-носії крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 8 "Калібрами". Варто зазначити, що громадяни повинні дотримуватися алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги. До укриттів необхідно йти одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.