ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Новость на русском →
Понеділок 13 лютого 2023 08:07
Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: Росія тримає у Чорному морі 8 крилатих ракет "Калібр" (perild.com)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці понеділка, 13 лютого, вивели у Чорне море 2 підводні човни-носії крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 8 "Калібрами".

Варто зазначити, що громадяни повинні дотримуватися алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги.

До укриттів необхідно йти одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, росіяни під час масованої атаки 10 лютого випустили по Україні 71 крилату ракету. Сили ППО збили 61.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна Росії проти України
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці