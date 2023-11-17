РФ зменшила число обстрілів Херсона, але є одне "але". Гуменюк розповіла про нову тактику

"Окупанти намагаються компенсувати кількість якістю. За минулу добу, наприклад, дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу", - розповіла вона.

Тактика РФ

Для підтвердження своїх слів, Гуменюк нагадала, що втрати за минулу добу досить суттєві - троє людей загинули, 15 поранені.

"Багато будинків - багатоповерхових і приватних постраждали. Також ворог дуже прицільно почав бити по об’єктах цивільної інфраструктури - кав’ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів. Це буквально під час таких килимових обстрілів, як раз по секторах, де можуть бути люди", - зазначила спікер.

Обстріли Херсона та Білозерки

16 листопада російська армія масовано ударила по Білозерці Херсонської області. Трьох людей було поранено, одна людина загинула. Крім того, вогнем було пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й об'єкт критичної інфраструктури. У результаті Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання.

Пізніше цього ж дня РФ масовано накрила і Херсон. Спочатку повідомлялося про одну загиблу, пожилу жінку, яка на момент атаки перебувала у своїй квартирі. Також тоді повідомлялося про 8 поранених, серед яких 15-річна дівчина. Також через російські обстріли Херсон частково був знеструмлений.