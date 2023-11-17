РФ зменшила число обстрілів Херсона, але є одне "але". Гуменюк розповіла про нову тактику

Через погіршення погоди РФ вимушено зменшила кількість обстрілів правобережжя Херсонської області. Але вирішили "брати якістю", застосовуючи "килимові атаки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Окупанти намагаються компенсувати кількість якістю. За минулу добу, наприклад, дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу", - розповіла вона.
Для підтвердження своїх слів, Гуменюк нагадала, що втрати за минулу добу досить суттєві - троє людей загинули, 15 поранені.
"Багато будинків - багатоповерхових і приватних постраждали. Також ворог дуже прицільно почав бити по об’єктах цивільної інфраструктури - кав’ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів. Це буквально під час таких килимових обстрілів, як раз по секторах, де можуть бути люди", - зазначила спікер.
16 листопада російська армія масовано ударила по Білозерці Херсонської області. Трьох людей було поранено, одна людина загинула. Крім того, вогнем було пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й об'єкт критичної інфраструктури. У результаті Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання.
Пізніше цього ж дня РФ масовано накрила і Херсон. Спочатку повідомлялося про одну загиблу, пожилу жінку, яка на момент атаки перебувала у своїй квартирі. Також тоді повідомлялося про 8 поранених, серед яких 15-річна дівчина. Також через російські обстріли Херсон частково був знеструмлений.
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