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У Херсоні через обстріл Росії загинула жінка

Херсон, Четвер 16 листопада 2023 20:59
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У Херсоні через обстріл Росії загинула жінка Архівне фото: У Херсоні через обстріл Росії загинула жінка (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні ввечері, 16 листопада, завдала масованого удару по Херсону. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, Херсонську обласну прокуратуру та главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Внаслідок недавнього обстрілу середмістя Херсона з боку російських окупаційних військ загинула 75-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент ворожої атаки вона була у своїй квартирі.

Інформація про постраждалих

У прокуратурі повідомили, що близько 19:30 російська армія масивно обстріляла місто Херсон.

Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/pho.gov.ua)

Шестеро містян, серед яких 15-річна дівчина, отримали травми різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються.

Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, лінії електропередач, автотранспорт.

Після обстрілу в місті фіксують проблеми з електрикою

Через російські обстріли Херсон частково знеструмлений.

"Без світла залишилися деякі райони міста", - написав очільник області.

За його словами, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи завтра вранці.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти продовжують утримувати під своїм контролем лівобережну частину Херсонської області. Це дозволяє їм бити по населених пунктах правого берега за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб.

Херсон регулярно перебуває під обстрілами окупантів. У місті через такі атаки гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Уже ввечері голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про масований удар по місту. Унаслідок атаки постраждало три людини.

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