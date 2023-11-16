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Росіяни масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, є загиблий та поранені

Четвер 16 листопада 2023 15:54
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Росіяни масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, є загиблий та поранені Фото: Росіяни масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, є загиблий та поранені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи масовано вдарили по Білозерці Херсонської області. Внаслідок ударів є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє - поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села - без електропостачання", - пише Прокудін.

За словами Прокудіна, як щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики почнуть роботу, аби якнайшвидше повернути світло в оселі цивільних.

Кількість постраждалих зросла

"За уточненою інформацією, постраждали пʼятеро людей. Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку", - пише Прокудін.

Фото: Росіяни масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, є загиблий та поранені (t.me/olexandrprokudin)

Внаслідок обстрілу поранення отримали:

  • троє жінок, 28, 56 й 34 роки;
  • 62-річний чоловік.

Усіх потерпілих було доставлено до лікарні.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 15 листопада, російські терористи здійснили 94 обстріли, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону ворог випустив 45 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсонському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення", - заявив Прокудін.

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