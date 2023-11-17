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Правий берег може перепочити. Гуменюк розповіла, як негода ускладнила ситуацію для ворога

П'ятниця 17 листопада 2023 09:07
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Правий берег може перепочити. Гуменюк розповіла, як негода ускладнила ситуацію для ворога Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З настанням дощової погоди на південному напрямку зменшилась кількість обстрілів. Правий берег може трохи перепочити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, дощова погода заважає терористам опановувати нові позиції, а наші воїни тим часом продовжують вибивати терористів зі сталих.

"В нашій зоні відповідальності відчутно те, що з настанням такого періоду дощової погоди, досить стійкого, зменшилась кількість обстрілів. Ворогу складніше опановувати нові позиції, тому що ми вибиваємо їх зі сталих і їм потрібно десь облаштовувати нові. Й поки вони це роблять, трохи правий берег може перепочити", - розповіла Гуменюк.

Успіхи на півдні

Наталія Гуменюк анонсувала "великі успіхи" на південному напрямку. За її словами, ворог перейшов в інтенсивну оборону, оскільки розуміє, що просування наших воїнів є невідворотним. Зокрема через невпевненість у ситуації на фронті ворог намагається активізувати важку артилерію, РСЗВ та тактичну авіацію.

Тим часом відтискання з боку наших військових відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж всього узбережжя.

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