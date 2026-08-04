РФ злякалась українських ракет та підняла у небо майже всі літаки А-50У

Аналіз проєкту "КіберБорошно" виявив підвищену активізацію російської авіації. З початку червня літаки А-50У практично не використовувалися для чергування поблизу напрямку України.

У період із 4 по 22 червня фіксували лише окремі переміщення бортів, зокрема введення в стрій відремонтованого літака з бортовим номером "47 червоний" та переліт за маршрутом Воркута - Оленья.

Ситуація змінилася після 23 червня. Один із літаків А-50У почав регулярно виконувати нічні чергування над тиловими районами Росії - переважно у повітряному просторі Ульяновської та Самарської областей.

За даними аналізу, така активність тривала до кінця досліджуваного періоду та включала близько 60 польотів.

А-50У - важливий елемент протидії ракетам

4 липня російський літак А-50У відіграв ключову роль під час відбиття атаки українських крилатих ракет, йдеться у матеріалі.

До цього російські літаки такого типу переважно виконували польоти з аеродромів "Іваново" та "Ульяновськ". Пізніше ворог припинив активне використання цих баз і почав розосереджувати літаки глибше на території Росії.

Зокрема, А-50У почали використовувати з аеродромів "Большое Савино" у Пермі, "Оренбург-2" та "Челябінськ".

7 липня Росія одночасно підняла в повітря чотири літаки А-50У, що, за оцінкою аналітиків, становить майже весь боєздатний парк таких машин у РФ.

Росія змінює підхід до застосування А-50У

Таким чином, за короткий період Росія перейшла від майже повної відсутності активності А-50У до регулярного використання літаків далекого радіолокаційного виявлення, зазначається в аналізі.

Ймовірно, Москва намагається посилити контроль повітряного простору та підвищити ефективність виявлення українських ракетних засобів ураження.

А-50У здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані та передавати інформацію системам протиповітряної оборони й авіації, що робить його одним із ключових елементів російської системи управління повітряними операціями.