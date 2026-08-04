РФ злякалась українських ракет та підняла у небо майже всі літаки А-50У

Росія значно активізувала використання літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50У для контролю повітряного простору та протидії українським крилатим ракетам. Після майже повної відсутності таких чергувань у першій половині червня російські борти почали регулярно виконувати польоти та були розосереджені на кількох тилових аеродромах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Аналіз проєкту "КіберБорошно" виявив підвищену активізацію російської авіації. З початку червня літаки А-50У практично не використовувалися для чергування поблизу напрямку України.
У період із 4 по 22 червня фіксували лише окремі переміщення бортів, зокрема введення в стрій відремонтованого літака з бортовим номером "47 червоний" та переліт за маршрутом Воркута - Оленья.
Ситуація змінилася після 23 червня. Один із літаків А-50У почав регулярно виконувати нічні чергування над тиловими районами Росії - переважно у повітряному просторі Ульяновської та Самарської областей.
За даними аналізу, така активність тривала до кінця досліджуваного періоду та включала близько 60 польотів.
4 липня російський літак А-50У відіграв ключову роль під час відбиття атаки українських крилатих ракет, йдеться у матеріалі.
До цього російські літаки такого типу переважно виконували польоти з аеродромів "Іваново" та "Ульяновськ". Пізніше ворог припинив активне використання цих баз і почав розосереджувати літаки глибше на території Росії.
Зокрема, А-50У почали використовувати з аеродромів "Большое Савино" у Пермі, "Оренбург-2" та "Челябінськ".
7 липня Росія одночасно підняла в повітря чотири літаки А-50У, що, за оцінкою аналітиків, становить майже весь боєздатний парк таких машин у РФ.
Таким чином, за короткий період Росія перейшла від майже повної відсутності активності А-50У до регулярного використання літаків далекого радіолокаційного виявлення, зазначається в аналізі.
Ймовірно, Москва намагається посилити контроль повітряного простору та підвищити ефективність виявлення українських ракетних засобів ураження.
А-50У здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані та передавати інформацію системам протиповітряної оборони й авіації, що робить його одним із ключових елементів російської системи управління повітряними операціями.
Нагадаємо, впродовж останніх двох тижнів Сили оборони України майже щодня завдають ударів по складах найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Унаслідок атак було пошкоджено від 17% до 22% усієї логістичної інфраструктури компанії.
Також Україна не забуває і про ворожі НПЗ. У ніч на 2 серпня Сили оборони України уразили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс", нафтобазу в Калузькій області та інші об'єкти ворога.