РФ испугалась украинских ракет и подняла в небо почти все самолеты А-50У

Анализ проекта "КіберБорошно" выявил повышенную активизацию российской авиации. С начала июня самолеты А-50У практически не использовались для дежурства вблизи направления Украины.

В период с 4 по 22 июня фиксировались лишь отдельные перемещения бортов, в частности ввод в строй отремонтированного самолета с бортовым номером "47 красный" и перелет по маршруту Воркута - Оленья.

Ситуация поменялась после 23 июня. Один из самолетов А-50У начал регулярно выполнять ночные дежурства над тыловыми районами России – преимущественно в воздушном пространстве Ульяновской и Самарской областей.

По данным анализа, такая активность продолжалась до конца изучаемого периода и включала около 60 полетов.

А-50У – важный элемент противодействия ракетам

4 июля российский самолет А-50У сыграл ключевую роль при отражении атаки украинских крылатых ракет, говорится в материале.

До этого российские самолеты такого типа преимущественно выполняли полеты с аэродромов Иваново и Ульяновск. Позже враг прекратил активное использование этих баз и начал рассредоточивать самолеты поглубже на территории России.

В частности, А-50У начали использовать с аэродромов Большое Савино в Перми, Оренбург-2 и Челябинск.

7 июля Россия одновременно подняла в воздух четыре самолета А-50У, что по оценке аналитиков составляет почти весь боеспособный парк таких машин в РФ.

Россия изменяет подход к применению А-50У

Таким образом, за короткий период Россия перешла от почти полного отсутствия активности А-50У к регулярному использованию самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, отмечается в анализе.

Вероятно Москва пытается усилить контроль воздушного пространства и повысить эффективность выявления украинских ракетных средств поражения.

А-50У способен обнаруживать воздушные цели на значительном расстоянии и передавать информацию системам противовоздушной обороны и авиации, что делает его одним из ключевых элементов системы управления воздушными операциями.