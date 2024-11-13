У РФ злетіли бомбардувальники Ту-95МС. В ЗСУ назвали час виходу бортів на пускові рубежі

Військові поінформували, що було зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95МС з Оленєгорська.

"Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 5:00", - поінформували у Повітряних силах.

Крім того, військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та додали, що про зміну обстановки щодо ворожих Ту буде заявлено додатково пізніше.

Ту-95МС

Ту-95МС - це радянський стратегічний бомбардувальник, модернізована версія якого активно використовується Росією у війні проти України. Ці літаки стали одним з основних засобів для завдавання ракетних ударів по українській території.

Ці літаки несуть на борту різноманітні крилаті ракети, такі як Х-101, які можуть вражати цілі на великій відстані з високою точністю.

Росія часто використовує Ту-95МС для масованих ракетних обстрілів, що призводить до значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Імітації Росією ракетних ударів

Нагадаємо, перед тим, у ніч проти 11 листопада, росармія підняла у небо 8 бортів Ту-95МС, які летіли в напрямку пускових рубежів над Каспійським морем. Крім того, окупанти піднімали й МіГ-31К.

Пізніше з'ясувалося, що це була імітація масштабної ракетної атаки по Україні.

Попри те, що ворожа авіація не здійснила тоді пусків ракет, але в багатьох регіонах України вводили превентивні відключення світла для убезпечення енергетики.

Навіщо Росія імітувала пуски з Ту-95МС та коли може бути обстріл, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.