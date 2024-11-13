В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС. В ВСУ назвали время выхода бортов на пусковые рубежи

Военные проинформировали, что был зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95МС из Оленегорска.

"Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 5:00", - сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, военные призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и добавили, что об изменении обстановки в отношении враждебных Ту будет заявлено дополнительно позже.

Ту-95МС

Ту-95МС - это советский стратегический бомбардировщик, модернизированная версия которого активно используется Россией в войне против Украины. Эти самолеты стали одним из основных средств для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

Эти самолеты несут на борту разнообразные крылатые ракеты, такие как Х-101, которые могут поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью.

Россия часто использует Ту-95МС для массированных ракетных обстрелов, что приводит к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Имитации Россией ракетных ударов

Напомним, перед этим, в ночь на 11 ноября, росармия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС, летевших в направлении пусковых рубежей над Каспийским морем. Кроме того, оккупанты поднимали и МиГ-31К.

Позже выяснилось, что это была имитация масштабной ракетной атаки по Украине.

Несмотря на то, что вражеская авиация не осуществила тогда пуск ракет, но во многих регионах Украины вводили превентивные отключения света для защиты энергетики.

Зачем Россия имитировала пуски с Ту-95МС и когда может быть обстрел, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.