У РФ зірвався запуск ракети "Протон-М" з Байконура: ЦПД назвав головну причину

Ілюстративне фото: Байконур (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Росії не відбувся запуск ракети-носія "Протон-М" з Байконура, запланований на 15 грудня. Це ще один удар по космічній галузі країни, яка перебуває у серйозній кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Telegram.

Офіційною причиною скасування запуску назвали "локальну невідповідність" у розгінному блоці ракети. У російських відомствах традиційно пояснюють подібні ситуації технічними збоями, характерними для нових або експериментальних проєктів.

Втім, у цьому випадку йдеться про "Протон-М" - ракету, яку експлуатують ще з часів СРСР і яка десятиліттями вважалася однією з основних у російській космічній програмі.

"Саме тому цей інцидент є показовим і логічно вписується у загальну картину "космічних" проблем Росії", - зазначають у Центрі.

Як вказали у Центрі протидії дезінформації, нещодавно на Байконурі сталася аварія під час запуску космічного корабля "Союз". яка призвела до пошкодження стартового майданчика, вже показала, що навіть ключова інфраструктура космодрому Байконур перебуває у вразливому стані.

Попри спроби російської пропаганди списати все на "окремі недоліки" насправді у Центрі вважають, цей ланцюжок невдач свідчить про деградацію всієї космічної галузі.

"Поки триває війна, яка поглинає всі ресурси, та санкції, Росія втрачає здатність підтримувати статус "великої космічної держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час запуску корабля "Союз МС-28" до МКС 27 листопада сталося падіння кабіни обслуговування. Ця аварія призвела до зупинки всіх пілотованих запусків, що стало найбільшим збоєм у російській космічній програмі з часів початку освоєння орбіти.

