RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М" с Байконура: ЦПИ назвал главную причину

Автор: Ірина Глухова

В России не состоялся запуск ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура, запланированный на 15 декабря. Это еще один удар по космической отрасли страны, которая находится в серьезном кризисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Официальной причиной отмены запуска назвали "локальное несоответствие" в разгонном блоке ракеты. В российских ведомствах традиционно объясняют подобные ситуации техническими сбоями, характерными для новых или экспериментальных проектов.

Впрочем, в данном случае речь идет о "Протон-М" - ракете, которая эксплуатируется еще со времен СССР и которая десятилетиями считалась одной из основных в российской космической программе.

"Именно поэтому этот инцидент является показательным и логично вписывается в общую картину "космических" проблем России", - отмечают в Центре.

Как указали в Центре противодействия дезинформации, недавно на Байконуре произошла авария при запуске космического корабля "Союз". которая привела к повреждению стартовой площадки, уже показала, что даже ключевая инфраструктура космодрома Байконур находится в уязвимом состоянии.

Несмотря на попытки российской пропаганды списать все на "отдельные недостатки" на самом деле в Центре считают, эта цепочка неудач свидетельствует о деградации всей космической отрасли.

"Пока идет война, которая поглощает все ресурсы, и санкции, Россия теряет способность поддерживать статус "великой космической державы", - говорится в сообщении.

 

Напомним, во время запуска корабля "Союз МС-28" к МКС 27 ноября произошло падение кабины обслуживания. Эта авария привела к остановке всех пилотируемых запусков, что стало крупнейшим сбоем в российской космической программе со времен начала освоения орбиты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБайконурРакеты