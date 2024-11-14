У РФ жаліються на зупинку перевезень через обвалення мосту в окупованому Криму

Інцидент стався напередодні у середу, 13 листопада.

При цьому представники окупаційної "адміністрації" тоді не розкривали причину обвалення мосту, а в російському МНС заявляли про наявність постраждалих на місці події.

Пізніше "Слідчий комітет" окупантів по регіону заявив, що обвалення мосту там сталося внаслідок руху перевантаженого великовантажного транспорту.

Станом на сьогодні, за даними кремлівських ЗМІ, сполучення цим перегоном між підконтрольними російським загарбникам українським Джанкойським районом на півострові та материковою частиною країни на півдні - досі не поновлено.

Розташування н.п. Маслове та Джанкой на мапі Криму (фото: скрін google.com/maps)

Так, 14 листопада у "Південній приміській пасажирській компанії" розповіли представникам пропагандистського медіа, що "рух електричок припинено на ділянці Солоне Озеро - Джанкой у Криму через обвалення мосту".

При тому ще вчора в окупаційному "Мінтрансі" після обвалення мосту на автодорозі Джанкой - Маслове запевняли, що перебоїв у роботі залізничного транспорту нібито немає.

Зазначимо, що за даними представників українського партизанського руху "Атеш", через Джанкой часто російські загарбники перекидають, зокрема залізницею, військову техніку на материкову частину України. Так, Джанкой для окупантів є важливим військових хабом в плані логістики.