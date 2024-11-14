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В РФ жалуются на остановку перевозок из-за обрушения моста в оккупированном Крыму

Фото: обрушение моста Джанкой - Маслово в оккупированном Крыму (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму после вчерашнего обрушения автомобильного моста на дороге Джанкой - Маслово и повреждения железнодорожного полотна, расположенного под этим путепроводом, остановились перевозки грузов. В частности, военного характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Инцидент произошел накануне в среду, 13 ноября.

При этом представители оккупационной "администрации" тогда не раскрывали причину обрушения моста, а в российском МЧС заявляли о наличии пострадавших на месте происшествия.

Позже "Следственный комитет" оккупантов по региону заявил, что обрушение моста там произошло в результате движения перегруженного большегрузного транспорта.

По состоянию на сегодняшний день, по данным кремлевских СМИ, сообщение этой перегоном между подконтрольными российским захватчикам украинским Джанкойским районом на полуострове и материковой частью страны на юге - до сих пор не восстановлено.

Расположение н.п. Маслово и Джанкой на карте Крыма (фото: скрин google.com/maps)

Так, 14 ноября в "Южной пригородной пассажирской компании" рассказали представителям пропагандистского медиа, что "движение электричек приостановлено на участке Соленое Озеро - Джанкой в Крыму из-за обрушения моста".

При этом еще вчера в оккупационном "Минтрансе" после обрушения моста на автодороге Джанкой - Маслово уверяли, что перебоев в работе железнодорожного транспорта будто бы нет.

Отметим, что по данным представителей украинского партизанского движения "Атеш", через Джанкой часто российские захватчики перебрасывают в частности по железной дороге, военную технику на материковую часть Украины. Так, Джанкой для оккупантов является важным военным хабом в плане логистики.

Напомним, в мае партизаны фиксировали продолжительные проблемы с логистикой в ​​РФ после удара по аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму.

Добавим, еще в марте прошлого года в Силах обороны юга Украины после серии взрывов в Джанкое, который является узловой станцией, отметили, что поражение логистики оккупантов будет продолжаться и дальше.

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