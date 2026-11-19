РФ згодна на гарантії безпеки

За словами Кушнера, Росія погодилася на концепцію гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.

Він каже, що американським переговірникам вдалося досягти значного прогресу в обговоренні гарантій безпеки. На думку Кушнера, Росія уже приймає цю модель.

"З погляду США, надання гарантій безпеки, подібних до статті 5, - це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього", - сказав він.

Водночас Кушнер зазначив, що такий механізм має відповідати інтересам США та бути частиною ширшого пакета безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 19 листопада вирушили до Берліна на переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

За словами Кушнера, основна мета саміту полягає в посиленні координації дій між США, Україною та європейськими союзниками.