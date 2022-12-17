РФ здійснює передислокацію окремих підрозділів в Херсонській області, - Генштаб

Росія здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області до району населеного пункту Нижні Сірогози.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку у Генерального штабу ЗСУ.
Серед місцевих жителів військовослужбовці розповсюджують інформацію, що Каховку буде залишено російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим жителям пропонують переїзд у тимчасово окупований Крим.
У Луганській області окупанти продовжують чинити тиск на місцевих підприємців та змушують їх перереєструвати бізнес за законодавством РФ.
За добу 16 грудня Сили оборони відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів.
Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів, у тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Досвідчене, Зеленопілля, Андріївка, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка Донецької області.
Водночас російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Загалом ворог випустив 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Підрозділи українських ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.
Нагадаємо, 15 грудня росіяни вдарили по центру Херсона біля будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.
Через ворожі обстріли в місті повністю зникла електроенергія.
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