РФ осуществляет передислокацию отдельных подразделений в Херсонской области, - Генштаб

Россия осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу у Генерального штаба ВСУ.
Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным жителям предлагают переезд во временно оккупированный Крым.
В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству РФ.
За сутки 16 декабря Силы обороны отбили вражеские атаки в районах более 20 населенных пунктов.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов, в том числе: Площанка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
В то же время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника.
Напомним, 15 декабря россияне ударили по центру Херсона, возле здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.
Из-за вражеских обстрелов в городе полностью исчезла электроэнергия.
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