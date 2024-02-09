РФ здійснила 815 хімічних атак з початку повномасштабної війни, чверть випадків - у січні

"815 разів Росія застосовувала хімічні атаки з початку широкомасштабного вторгнення. Лише за січень 2024 року зафіксовано 229 таких випадків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати на кшталт К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб та направляють їх для проведення аналізів. Задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин передають слідчим органам.

Використання хімічної зброї РФ проти України

Українські військові повідомили про зростання динаміки використання російськими загарбниками хімічних боєприпасів. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена повідомили про ризик застосування Росією хімічної зброї в Україні. У Білому домі занепокоєні, що росіяни підуть на такий відчайдушний крок у разі нових провалів на фронті.