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РФ совершила 815 химических атак с начала полномасштабной войны, четверть случаев - в январе

Фото: РФ совершила 815 химических атак с начала полномасштабной войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские террористы совершили 815 химических атак. Четверть случаев зафиксировано в январе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования сил поддержки ВСУ.

"815 раз Россия применяла химические атаки с начала широкомасштабного вторжения. Только за январь 2024 года зафиксировано 229 таких случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего враг использует гранаты типа К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

Подразделения РХБ разведки производят отбор проб и направляют их для проведения анализов. Задокументированные случаи использования опасных химических веществ передают следственным органам.

Использование химического оружия РФ против Украины

Украинские военные сообщили о росте динамики использования российскими захватчиками химических боеприпасов. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщили о риске применения Россией химического оружия в Украине. В Белом доме обеспокоены тем, что россияне пойдут на такой отчаянный шаг в случае новых провалов на фронте.

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