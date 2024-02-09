РФ совершила 815 химических атак с начала полномасштабной войны, четверть случаев - в январе

"815 раз Россия применяла химические атаки с начала широкомасштабного вторжения. Только за январь 2024 года зафиксировано 229 таких случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего враг использует гранаты типа К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

Подразделения РХБ разведки производят отбор проб и направляют их для проведения анализов. Задокументированные случаи использования опасных химических веществ передают следственным органам.

Использование химического оружия РФ против Украины

Украинские военные сообщили о росте динамики использования российскими захватчиками химических боеприпасов. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщили о риске применения Россией химического оружия в Украине. В Белом доме обеспокоены тем, что россияне пойдут на такой отчаянный шаг в случае новых провалов на фронте.