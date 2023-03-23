РФ не здатна проводити великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках, - Скібіцький

За його словами, великий російський наступ - це була більше російська пропаганда та переоцінка своїх можливостей.

"Де той великий наступ? Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна - вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції. Наші захисники відбивають удари, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту", - зауважив Скібіцький.

Представник ГУР пояснює, росіяни розраховували, що в них буде "стрімкий успіх на якомусь напрямку і вони почнуть його розвивати", але цього успіху немає.

"Воєнна розвідка знає диспозицію російських військ, які резерви вони мають, ми знаємо їхні плани. А Генеральний штаб Збройних сил України планує всі операції для того, щоби стримувати ворога і підготувати необхідні умови для наших подальших дій", - заявив Сирський.

Втім, він розповів, що окупаційні війська готуються, проводять розвідку і намагаються визначити "слабкі місця" в нашій обороні.

"Але ще на початку вторгнення стало очевидно, що Росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках - це неможливо. Це досвід року війни", - стверджує Скібіцький.

У підсумку він додав, Херсонська і Запорізька області, Крим - це місця, де росіяни готуються до оборони.

"Ми це бачимо. А що стосується тих напрямків, які ви назвали (Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський - ред.) - це кроки до виконання того завдання, яке вони не виконали - вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зауважив Скібіцький.