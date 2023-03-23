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РФ не способна проводить большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях, - Скибицкий

Фото: представитель ГУР МО Вадим Скибицкий (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Российские войска не способны вести одновременно большое стратегическое наступление на двух-трех направлениях. Они пытаются выйти на границы Луганской и Донецкой областей, но и это у противника не получается.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, большое российское наступление - это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей.

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна - выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодняшний день уже понятно, что российские войска не имеют способностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции. Наши защитники отбивают удары, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта", - заметил Скибицкий.

Представитель ГУР объясняет, что россияне рассчитывали, что у них будет "стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать", но этого успеха нет.

"Военная разведка знает диспозицию российских войск, какие резервы у них есть, мы знаем их планы. А Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует все операции для того, чтобы сдерживать врага и подготовить необходимые условия для наших дальнейших действий", - заявил Сырский.

Впрочем, он рассказал, что оккупационные войска готовятся, проводят разведку и пытаются определить "слабые места" в нашей обороне.

"Но еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях - это невозможно. Это опыт года войны", - утверждает Скибицкий.

В итоге он добавил, Херсонская и Запорожская области, Крым - это места, где россияне готовятся к обороне.

"Мы это видим. А что касается тех направлений, которые вы назвали (Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский, Шахтерский - ред.) - это шаги к выполнению той задачи, которую они не выполнили - выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", - заметил Скибицкий.

Напомним, по данным аналитиков ISW ,войска РФ могут начать наступления на новых направлениях, но вряд ли это принесет России ощутимые результаты, поскольку общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

При этом в Белом доме считают, что россияне могут попытаться начать новое наступление на Украину в ближайшее время и такие атаки, возможно, будут проводиться по нескольким направлениям.

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