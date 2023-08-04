РФ не здатна прорвати оборону України, тому виснажує її ударами дронів, - Генштаб Естонії

За його словами, Збройні сили РФ завдавали ударів здебільшого на Куп'янському та Сватівсько-Кремлівському напрямках, а також у районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

Вендла уточнив, що росіяни домоглися мінімального успіху.

"Малоймовірно, що російські збройні сили зможуть здійснити вирішальний прорив українських позицій найближчим часом", - сказав полковник.

Обстріли України ракетами і дронами

Представник Генштабу Естонії уточнив, що РФ намагається виснажити українську економіку ударами ракетами і дронами.

Наступ ЗСУ

Естонський військовий розповів, що Україна домоглася обмежених успіхів у районі Бахмута, поблизу Оріхова і Великої Новосілки.

"Однак точних повідомлень про те, що вони прорвали першу лінію оборони, немає. Україна продовжує завдавати ударів по важливих вузлах тилового забезпечення РФ, щоб обмежити постачання Збройних сил РФ на фронт", - сказав Вандла.

Як приклад він навів атаку на Чонгарський міст 29 липня, а також уточнив, що Кримський міст досі ремонтується.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. Водночас на заході Запорізької області Сили оборони мають успіхи.

Минулої доби російські війська намагалися наступати біля Мар'їнки, а також північніше та південно-східніше Авдіївки, однак успіхів не досягли. Водночас ЗСУ продовжують просування на Мелітопольському та Бердянському напрямках фронту та закріплюються на досягнутих рубежах.