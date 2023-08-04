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РФ не способна прорвать оборону Украины, поэтому истощает ее ударами дронов, - Генштаб Эстонии

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Российской Федерации не способны осуществить решающий прорыв позиций Украины. Поэтому они пытаются истощить украинскую экономику ударами дронов.

Об этом заявил полковник Генштаба Эстонии Март Вендла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, Вооруженные силы РФ наносили удары в основном на Купянском и Сватовско-Кремлевском направлениях, а также в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

Вендла уточнил, что россияне добились минимального успеха.

"Маловероятно, что российские вооруженные силы смогут осуществить решающий прорыв украинских позиций в ближайшее время", - сказал полковник.

Обстрелы Украины ракетами и дронами

Представитель Генштаба Эстонии уточнил, что РФ пытается истощить украинскую экономику ударами ракетами и дронами.

Наступление ВСУ

Эстонский военный рассказал, что Украина добилась ограниченных успехов в районе Бахмута, вблизи Орехова и Большой Новоселки.

"Однако точных сообщений о том, что они прорвали первую линию обороны, нет. Украина продолжает наносить удары по важным узлам тылового обеспечения РФ, чтобы ограничить поставки Вооруженных сил РФ на фронт", - сказал Вандла.

В качестве примера он привел атаку на Чонгарский мост 29 июля, а также уточнил, что Крымский мост до сих пор ремонтируется.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клещиевку. В то же время на западе Запорожской области Силы обороны преуспевают.

За прошедшие сутки российские войска пытались наступать у Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки, однако успехов не добились. В то же время ВСУ продолжают продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях фронта и закрепляются на достигнутых рубежах.

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