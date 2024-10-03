Війська РФ продовжують просуватися на Донбасі: карти ISW

Згідно з останніми геолокаційними кадрами, російські війська знову мають просування. Зокрема, на Луганському та Донецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Ворог 2 жовтня продовжив наступальні дії на північ та північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські воєнкори стверджували, що низка підрозділів РФ захопила частину лісу на північ від Зеленого, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

1 і 2 числа противник провів наземні атаки в районі Стариці та Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри від 2 жовтня вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Нововодяного (на південний захід від Сватового).

Міністр оборони РФ Олександр Білоусов заявив 2 числа, що підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії нещодавно захопили Макіївку і в даний час просуваються в напрямку Рубцов (на Захід від Макіївки та на схід від Оскола). Однак ISW не отримав підтвердження, що війська РФ захопили Макіївку.

1 і 2 жовтня російські війська продовжили наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний захід від Куп'янська в районі Новоосиново, Курелівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки;

на захід від Сватового біля Андріївки;

на північний захід від Кремінної в районі Греківки, Новосадового, Макіївки та Невського;

на захід від Кремінної біля Торського;

на південь від Кремінної в Серебрянському лісі.

Операція №3 - Донецька область

Згідно з геолокаційними кадрами від 1 жовтня, противник нещодавно незначно просунувся на північ від Спірного (на південний схід від Сіверська).

Російські воєнкори 2 жовтня заявили, що війська РФ захопили Верхньокам'янське (на схід від Сіверська, але ISW не виявив підтвердження цим заявам).

Зазначається, що противник, 2 жовтня, продовжив наступальні операції в районі Часів Яру. Проте підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Російські війська продовжили наступ:

у районі самого Часового Яру, а також на північ від Часового Яру в районі Григорівки та у напрямку Майського та Маркового;

на схід від Часового Яру в районі Іванівського;

на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки;

на південь від Часового Яру в районі Білої Гори та у напрямку Ступочек.

2 числа ворог продовжив наступальні дії у районі Торецька, але жодних підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Воєнкори РФ стверджували, що російські війська просунулися на 200 метрів у центрі Торецька і намагаються оточити ЗСУ, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цього заявленого просування.

Росіяни 1 і 2 жовтня продовжили наступ у районі самого Торецька в районі Нелипівки та на південний захід від Торецька у напрямку Щербинівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня і 2 жовтня, вказують на те, що росіяни нещодавно незначно просунулися на схід від Гродівки (на схід від Покровська) і на південь від Цукуріно (на південний схід від Покровська).

Противник продовжив атаки на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Новоторецька, Єлизаветівки, Миролюбівки, Миколаївки, Червоного Яру, Крутого Яру та Лисівки. Крім того, на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Селідово, Українська, Цукуриного, Гірника та Невельського.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки та Курахового 1 та 2 жовтня, але жодних підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Воєнкор РФ заявив, що війська РФ просунулися в районі Максимільянівки, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви.

Офіційні українські військові джерела визнали, що війська РФ захопили Вугледар.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 жовтня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися вздовж дороги Павлівка-Богоявленка на північний захід від Вугледару.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на 400 метрів у глибину і увійшли до лісового масиву на південь від Катеринівки (північний схід від Вугледару) і просуваються від Водяного в напрямку Богоявленки (північніше Вугледару). Однак ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Зазначається, що російські сили продовжили наступ на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки та Катеринівки, а також у районі Богоявленки 1 та 2 жовтня.

Аналітики пишуть, що російські та українські джерела не повідомляли про будь-які бої в районі кордону Донецької та Запорізької областей 2 числа.

"Південна вісь"

1 і 2 жовтня на заході Запорізької області в районі Новоданилівки (на північ від Роботино), Малих Щербаків і Кам'янського (обидва на північний захід від Роботино) тривали позиційні бої, проте жодних змін на лінії фронту не відбулося.

Генштаб ЗСУ 2 жовтня повідомив, що російські війська не проводили наступальних операцій на Херсонському напрямку.