РФ збільшує темпи виробництва дронів, щоб не залежати від закордонних постачань, - Гуменюк

"Вони (росіяни, - ред.) намагаються налагодити в себе це виробництво, адже побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити поставки БПЛА на територію Росії", - сказала Гуменюк.

Вона також додала, що сподівається, що світова спільнота контролюватиме це питання.

"Готуємось до повітряних атак з боку росіян, розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря. Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто", - зазначила Гуменюк.

Іран постачає озброєння Росії

РФ активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Країни Заходу неодноразово заявляли, що Москва домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, проте ті довгий час всіляко відкидали такі звинувачення.

Разом з тим, вже після надання реальних доказів застосування РФ дронів іранського виробництва, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

За даними розвідки Великої Британії, Росія перейшла від отримання невеликих партій дронів від Ірану повітряним шляхом на великі партії - за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Також РФ за допомогою Тегерана будує на своїй території завод із виробництва БПЛА.

Як заявляли раніше аналітики з Розвідувального управління Міноборони США, новий завод забезпечить РФ новими запасами дронів, які "на порядок більше", ніж ті, що вона могла закупити в Ірану до цього.