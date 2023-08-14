РФ увеличивает темпы производства дронов, чтобы не зависеть от зарубежных поставок, - Гуменюк

"Они (россияне, - ред.) пытаются наладить у себя это производство, ведь опасаются, что санкции в отношении Ирана могут приостановить поставки БПЛА на территорию России", - сказала Гуменюк.

Она также добавила, что надеется, что мировое сообщество будет контролировать этот вопрос.

"Готовимся к воздушным атакам со стороны россиян, понимая, что враг будет продолжать давить на нас с воздуха. Ведь пока противник чувствует свое превосходство из воздуха. Поэтому он этот способ террора использует максимально часто", - отметила Гуменюк.

Иран поставляет вооружение России

РФ активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Страны Запада неоднократно заявляли, что Москва договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, однако те долгое время всячески отвергали подобные обвинения.

Вместе с тем, уже после предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

По данным разведки Великобритании, Россия перешла от получения небольших партий дронов от Ирана воздушным путем на большие партии - с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Также РФ с помощью Тегерана строит на своей территории завод по производству БПЛА.

Как заявляли ранее аналитики из Разведывательного управления Минобороны США, новый завод обеспечит РФ новыми запасами дронов, которые "на порядок больше", чем те, что она могла закупить у Ирана до этого.