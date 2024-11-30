РФ збільшує плани по мобілізації на окупованих територіях України, - ЦНС

Зазначається, що загарбники посилили залучення жителів окупованих районів в Україні до війни.

"І попри те, що в Росії мобілізації немає, чоловіків змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу РФ (Міноборони РФ, - ред.), але й мобілізовують", - передали в Центрі.

Про такі випадки розповідають, зокрема, жителі тимчасово окупованої частини Херсонської області.

У цьому регіоні представники окупованої "адміністрації" під різними приводами, найчастіше - репресивними, "майструють" плани по набору місцевих до росармії.

Аналогічна тенденція фіксується також на території окупованого Криму. Там гауляйтери звітують у Москву про майже 90% виконання плану щодо мобілізації.

"Відбувається це через величезні втрати ворога на українській землі", - звертають увагу в ЦНС.