РФ посилює мобілізацію на окупованих територіях України, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Інформаційний ресурс зазначив, що рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блокпостах відбуваються щодня. Чергова така "облава" відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Особливу увагу ворог приділяє молодим чоловікам. Так, представники окупаційної "влади" запитують людей про їх діяльність, місце роботи та ставлення до так званої "спеціальної військової операції". У разі, якщо чоловікам не вдається уникнути рекрутерів, вони змушені вислуховувати лекцію про патріотизм та "переваги" служби в армії РФ.

"Та не єдиними пропагандистськими гаслами. Російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС додали, що нещодавно було опубліковано дослідження щодо тривалості завербованих російських військових. І ті контрактники, які потрапляють на фронт у зв'язку з підписанням відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасово окупованих територій уникати ризику бути мобілізованими до армії РФ.