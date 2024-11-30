РФ увеличивает планы по мобилизации на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Отмечается, что захватчики усилили привлечение жителей оккупированных районов в Украину к войне.

"И, несмотря на то, что в России мобилизации нет, мужчин заставляют не только подписывать контракты с министерством нападения РФ (Минобороны РФ, - ред.), но и мобилизуют", - передали в Центре.

О таких случаях рассказывают жители временно оккупированной части Херсонской области.

В этом регионе представители оккупированной "администрации" под разными предлогами, чаще всего - репрессивными, "мастерят" планы по набору местных в росармию.

Аналогичная тенденция фиксируется также на территории оккупированного Крыма. Там гауляйтеры отчитываются в Москву о почти 90% выполнения плана по мобилизации.

"Происходит это из-за огромных потерь врага на украинской земле", - обращают внимание в ЦНС.