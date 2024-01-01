У РФ збільшили призовний вік. В армію зможуть набирати строковиків у 30 років

У Росії набув чинності закон, який збільшив призовний вік. Тепер в армію зможуть набирати людей у 30 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Insider.
Зазначається, що призовний вік підняли з 27 до 30 років. Нижня планка залишилася колишньою. Росіян зможуть забирати на строкову службу у 18 років.
"Наприкінці липня 2023 року Держдума одразу в другому і третьому читаннях ухвалила поправки до законодавства про зміну призовного віку", - пише видання.
Деякі депутати пропонували підняти планку призовного віку до 50 років. The Insider пише, що набуття чинності закону про підвищення призовного віку торкнеться близько двох мільйонів росіян.
У серпні минулого року повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким чисельність армії РФ збільшується до 1,15 млн осіб. Він набув чинності з 2023 року.
Також у грудні 2022 року стало відомо, що Путіну 21 грудня було представлено плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб.
Нещодавно Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових. Чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тисяч осіб.
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