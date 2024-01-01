В РФ увеличили призывной возраст. В армию смогут набирать срочников в 30 лет

Отмечается, что призывной возраст подняли с 27 до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней. Россиян смогут забирать на срочную службу в 18 лет.

"В конце июля 2023 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в законодательство об изменении призывного возраста", - пишет издание.

Некоторые депутаты предлагали поднять планку призывного возраста до 50 лет. The Insider пишет, что вступление в силу закона о повышении призывного возраста коснется около двух миллионов россиян.

Увеличение армии РФ

В августе прошлого года сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн. человек. Он вступил в силу с 2023 года.

Также в декабре 2022 стало известно, что Путину 21 декабря были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 миллиона человек.

Недавно Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных. Численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличится почти на 170 тысяч человек.