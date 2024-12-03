РФ збільшила виробництво дронів для атак по Україні, але РЕБ нівелює цю загрозу, - ISW

Росія збільшила кількість дронів-камікадзе "Шахед", які вона використовує для ударів по Україні. Однак інновації в галузі радіоелектронної боротьби, дозволяють ЗСУ ефективніше реагувати на такі атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті послалися на інтерв'ю українського військового експерта Петра Черника виданню АрміяInform, в якому він заявив, що Росія збільшила виробництво планерів для безпілотників "Шахед" за допомогою іранського або китайського імпорту інших компонентів дронів цього типу.
В Інституті зазначають, що заяви Черника співпадають з оцінкою ISW від жовтня 2024 року. Згідно з ними, Росія використовує вітчизняне виробництво "Шахедів" для збільшення кількості атак цими дронами по Україні.
Динаміка відображена у складі ударних пакетів, якими була атакована Україна в жовтні-листопаді 2024 року, адже для Збройних сил РФ стало більш поширеним явищем запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотників типу "Шахед" і т.зв. "шахрайських" дронів у складі великих ударних пакетів
В Інституті зазначили, що в ніч з 1 на 2 грудня, російські війська запустили по Україні 110 БпЛА типу "Шахед" та інших невизначених дронів, імовірно, приманок.
"Російські війська, найімовірніше, використовують велику кількість безпілотників типу "Шахед" і безпілотників-приманок, щоб виявити та подавити українську ППО та мобільні вогневі групи. До того ж, армія РФ найчастіше запускає "Шахеди" разом із більш обмеженою кількістю крилатих та балістичних ракет", - йдеться у звіті ISW.
Натомість в ISW зазначають, що Повітряні сили ЗСУ гідно відповідають на ці масовані атаки російських ударних дронів. Там нагадали, що впродовж жовтня і листопада 2024 року суттєво зросла кількість "Шахедів" або дронів-приманок, які були "втрачені" (не досягли намічених цілей) через українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).
В якості прикладу в Інституті вивчення війни повідомили, що 2 жовтня Росія запустила проти України 105 безпілотників типу "Шахед", 78 з яких сили ППО збили, а 23 були "втрачені" через перешкоди РЕБ (22%).
Також у ніч з 1 на 2 грудня російські сили запустили 110 "Шахедів" та приманок над Україною. З них 52 були збиті, а 50 - "втрачені" через роботу РЕБ (45%).
"Військовий аналітик Черник констатував високий показник збитих ударних безпілотників, а також підкреслив, що Україна покращила свої можливості РЕБ до такої міри, що українські сили можуть або "приземляти" "Шахеди", або змусити їх "загубитися", відхилитися від курсу і влетіти у повітряний простір Білорусі або РФ", - йдеться у звіті.
В Інституті вивчення війни зазначають, що перешкоди української РЕБ суттєво впливають на ефективність російських ударних пакетів і додатково навантажують спільну російсько-білоруську систему протиповітряної оборони.
Незалежна білоруська моніторингова група Hajun Project повідомила, що 24 і 25 листопада в повітряний простір Білорусі залетіли 38 російських безпілотників "Шахед".
"Збройні сили Білорусі підняли в повітря літаки у відповідь на порушення повітряного простору. Це свідчить про те, що військові країни не були готові до прийому російських БпЛА, що заблукали, а також про те, що Росія не очікувала таких наслідків перешкод з боку України та заздалегідь не поінформувала про них Білорусь", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
За останні два місяці російська армія суттєво збільшила частоту і масштаби атак України дронами типу "Шахед". Агресор запускає ці БпЛА майже кожної ночі, також зафіксовані випадки запусків удень.
Так, лише за добу 2 грудня, армія РФ випустила в напрямку України 717 дронів-камікадзе.
Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти фізичних та юридичних осіб, що допомагають Росії виробляти ударні дрони.
Тим часом українські розробники спроектували та виготовили власний аналог іранського "Шахеда" та розповіли про його особливості.
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