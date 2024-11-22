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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: який можливий залп "Калібрів"

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні зранку, 22 листопада, були помічені майже три десятки російських кораблів. Шість із них є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Так, за даними станом на 06:00, в Чорному морі було помічено 28 ворожих кораблів.

У ВМС ЗСУ зазначили, що з них - 6 є ракетоносіями, загальним залпом до 23 ракет "Калібр".

Між тим нагадаємо, що добою раніше в даній акваторії фіксували п'ять російських ракетоносіїв.

Як додали у ВМС, сьогодні в Азовському морі кораблі противника не спостерігаються. Як і тривалий час до цього.

"В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - поінформували військові.

Російські носії "Калібрів" в Чорному морі 

Нагадаємо, на початку листопада в даній акваторії - після паузи у близько два тижні - знову стали фіксувати ворожий флот з "Калібрами" на бортах.

Також РБК-Україна писало, що 17 листопада в Чорному морі перебували 4 російські ракетоносії загальним залпом до 24 ракет "Калібр". Тоді російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні.

Як розповіли 17 листопада в ЗСУ, при відбитті тієї атаки завдяки роботі ППО загалом було збито 144 ворожих цілей, зокрема й "Калібри".

Вчора вранці, 21 листопада, також були помічені 5 кораблів РФ в Чорному морі з "Калібрами" на борту.

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