РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: який можливий залп "Калібрів"

Так, за даними станом на 06:00, в Чорному морі було помічено 28 ворожих кораблів.

У ВМС ЗСУ зазначили, що з них - 6 є ракетоносіями, загальним залпом до 23 ракет "Калібр".

Між тим нагадаємо, що добою раніше в даній акваторії фіксували п'ять російських ракетоносіїв.

Як додали у ВМС, сьогодні в Азовському морі кораблі противника не спостерігаються. Як і тривалий час до цього.

"В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - поінформували військові.

Російські носії "Калібрів" в Чорному морі

Нагадаємо, на початку листопада в даній акваторії - після паузи у близько два тижні - знову стали фіксувати ворожий флот з "Калібрами" на бортах.

Також РБК-Україна писало, що 17 листопада в Чорному морі перебували 4 російські ракетоносії загальним залпом до 24 ракет "Калібр". Тоді російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні.

Як розповіли 17 листопада в ЗСУ, при відбитті тієї атаки завдяки роботі ППО загалом було збито 144 ворожих цілей, зокрема й "Калібри".

Вчора вранці, 21 листопада, також були помічені 5 кораблів РФ в Чорному морі з "Калібрами" на борту.