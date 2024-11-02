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Вперше за 15 днів РФ вивела ракетоносій з "Калібрами" у Чорне море: який можливий залп

Субота 02 листопада 2024 07:02
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Вперше за 15 днів РФ вивела ракетоносій з "Калібрами" у Чорне море: який можливий залп Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 2 жовтня, помітили російський корабель з крилатими ракетами типу "Калібр" на борту. Країна-агресор вивела їх на бойове чергування у регіоні після паузи у понад два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

За даними військових, наразі в Чорному морі був зафіксований 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

У ВМС розповіли, що це судно противника може випустити загальним залпом до 4 ракет.

Разом з тим в Азовському морі кораблі противника відсутні.

Варто зауважити, що востаннє до цього російські ракетоносії були помічені в Чорному морі 19 жовтня, але тоді вони не мали "Калібрів" на борту.

Але тільки 17 жовтня в даній акваторії фіксували корабельне угруповання противника з цими ракетами. Тобто 15 діб тому.

Як поінформували сьогодні в українських ВМС, 2 листопада також був помічений 1 російський корабель в Середземному морі, який є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Вперше за 15 днів РФ вивела ракетоносій з &quot;Калібрами&quot; у Чорне море: який можливий залп

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.

Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах ЗСУ розповіли, чи можуть шторми вплинути на спроможність окупантів виводити носії ракет у Чорне море.

Додамо, перед тим речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що флот РФ фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.

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Черное море Азовское море ВМС України Ракети
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