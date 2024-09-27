РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - ВМС ЗСУ

Як повідомлялося раніше, після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно.

До прикладу, нагадаємо, що 14 вересня у Чорному морі фіксували 16 російських кораблів, з них 7 були носіями "Калібрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.